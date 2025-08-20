El excongresista y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, anunció la decisión de su partido ‘La Fuerza’, con el que presentará una lista a Senado de 31 personas de diferentes liderazgos regionales que hasta el momento le han manifestado su deseo de aspirar a la Corporación.

Barreras dijo además que existe la posibilidad de presentarse en coalición con el partido Unitarios. Aclaró que estas listas serán abiertas.

«Una Fuerza progresista implica elegirse en marzo, y elegirse en marzo implica construir una lista y hoy le compartimos a Colombia que La Fuerza construirá una lista que tendrá como propósito resolver los problemas del país, acompañando y acompañados de otras fuerzas como las que aglutina Unitarios y otros más», explicó.

Extendió la invitación a todo aquel que tenga pensamiento liberal, progresista, que no saben o no tienen mecanismos para participar en las listas de otras organizaciones a que se unan.

Dijo también que no está pensando en regresar al Senado de la República, y que se esperará a que se produzcan los resultados de la consulta del Pacto Histórico y se conozca el nombre del ganador, para el definir su futuro políticos, -es decir-, si presenta su candidatura a la presidencia de la república.

«Estoy esperando el proceso de octubre. allí saldrá un candidato o candidata de la izquierda (Pacto Histórico). Voy a esperar y después de que ese proceso determine el mejor resultado posible, examinaremos si es útil o no que yo acuda a donde cabemos los liberales socialdemócratas, que es en una eventual consulta del frente amplio», puntualizó.

Explicó que su decisión depende de los resultados de la consulta y dijo que no hay afán y que el país no necesita más candidatos, que lo que requiere son soluciones a los problemas.

Roy Barreras espera continuar con su recorrido por el país y sumar apoyos, que según el, «han crecido en las últimas semanas».

