Los integrantes que conforman las bancadas en Senado y Cámara del Partido Comunes, y que hicieron parte de la guerrilla de las Farc, se preparan para buscar los votos necesarios y así no continuar en la política desde el poder Legislativo.

Se esperó que los Comunes se integraran a Unitarios e hicieran parte de una coalición, sin embargo esto no se concretó.

Fuentes del Partido Comunes que piden no ser citadas, culpan al exsenador Roy Barreras, de no permitir que esto llegara a feliz término. Según ellos, el candadito presidencial y exembajador, se les convirtió en una especie de piedra en el zapato.

El Periodista Infiltrado dialogó con varias personas de Unitarios quienes confirmaron la versión de los exFarc, asegurando además que la actitud de Barreras se dio porque al parecer, personas que vienen de Cambio Radical y de la U y ahora hacen parte de la lista de la Fuerza de la Paz, partido del exembajador, y que no están muy convencido de la paz, no desean aparecer en la foto con los Comunes.

Quienes trabajan en el círculo de Roy Barreras negaron estos hechos y afirmaron que los Comunes llegaron a esta decisión, una vez Fuerza Ciudadana ganó la Gobernación del Magdalena. Según ellos, el exembajador y excongresista siempre procuró para que todos trabajaran unidos en una sola lista.

Los senadores y representantes del partido Comunes que buscan una curul en la Cámara y en el Senado se integraron a la coalición con Fuerza Ciudadana, movimiento del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.