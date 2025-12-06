Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los integrantes que conforman las bancadas en Senado y Cámara del Partido Comunes, y que hicieron parte de la guerrilla de las Farc, se preparan para buscar los votos necesarios y así no continuar en la política desde el poder Legislativo.

Se esperó que los Comunes se integraran a Unitarios e hicieran parte de una coalición, sin embargo esto no se concretó.

Fuentes del Partido Comunes que piden no ser citadas, culpan al exsenador Roy Barreras, de no permitir que esto llegara a feliz término. Según ellos, el candadito presidencial y exembajador, se les convirtió en una especie de piedra en el zapato.

El Periodista Infiltrado dialogó con varias personas de Unitarios quienes confirmaron la versión de los exFarc, asegurando además que la actitud de Barreras se dio porque al parecer, personas que vienen de Cambio Radical y de la U y ahora hacen parte de la lista de la Fuerza de la Paz, partido del exembajador, y que no están muy convencido de la paz, no desean aparecer en la foto con los Comunes.

Quienes trabajan en el círculo de Roy Barreras negaron estos hechos y afirmaron que los Comunes llegaron a esta decisión, una vez Fuerza Ciudadana ganó la Gobernación del Magdalena. Según ellos, el exembajador y excongresista siempre procuró para que todos trabajaran unidos en una sola lista.

Nota recomendada: «El cambio climático es otro fracaso del gobierno Petro» Daniel Gómez

Los senadores y representantes del partido Comunes que buscan una curul en la Cámara y en el Senado se integraron a la coalición con Fuerza Ciudadana, movimiento del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Periodista Infiltrado

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Desmantelan red criminal que tramitaba visas falsas en diferentes países

| Confidencial Noticias | , ,
El trabajo coordinado entre las autoridades de distintos países del hemisferio permitió poner al descubierto una organización criminal transnacional que delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia. La…
Siga leyendo

Abelardo de la Espriella no llevará su nombre a una consulta

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial y abogado, Abelardo de la Espriella, descartó su participación en la consulta de la centro derecha en el mes de marzo. De la Espriella considera que tiene una base sólida de 5 millones de firmas que respaldaron su aspiración, un…
Siga leyendo

Aída Merlano pagará 3 años y 5 meses de cárcel

| Confidencial Noticias | , ,
La jueza 18 penal de circuito de Bogotá avaló un preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y la excongresista Aida Merlano. La excongresista aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos, por lo cual pagará pena de 42 meses y…
Siga leyendo

CNE permite que Progresistas se una al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Progresistas, el partido encabezado por la senadora María José Pizarro, a integrarse al Pacto Histórico. Con esta determinación, la colectividad de izquierda pasa a reunir cuatro partidos bajo su personería…
Siga leyendo

Llaman a juicio al exsenador Arturo Char

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Arturo Char, investigado por concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. El máximo tribunal de la Justicia en Colombia abrió investigación al congresista del departamento del…
Siga leyendo