Luego de que el Consejo Nacional Electoral negara al candidato, Iván Cepeda, el ingreso a la consulta del Frente por la Vida, los precandidatos de la centro izquierda, Roy Barreras y Camilo Romero iniciaron en enfrentamiento en redes sociales demostrando que entre ambos existe desconfianza mutua.

Descartado Cepeda de la Consulta, quedan en ella el exministro, Juan Fernando Cristo, el esgobernador de Nariño, Camilo Romero y el excongresista Roy Barreras.

Cristo ha guardado silencio frente a lo de Iván Cepeda, sin embargo no ocurrió lo mismo con Romero y Barreras. El primero rechazó la decisión del CNE y lanzó dardos a Roy Barreras a quien señaló de no ser del Pacto Histórico.

De inmediato, Roy Barreras, desde su cuenta de X respondió a Camilo Romero recordándole que su militancia se encuentra en la Alianza Verde y no en el Pacto Histórico.

«Soy fundador del Pacto Histórico, usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo. El liberalismo popular es progresismo desde el Siglo XIX . Las luchas populares no empezaron ayer . Dónde estabas tú cuando hundí la penalización del aborto o cuando defendí y aprobamos el matrimonio LGTBI o cuando aprobé el tratado de escazu o el campesino como sujeto de derechos ? O cuando negocié y logramos el acuerdo de paz , construimos la JEP, le hicimos oposición a Duque y luego elegimos al primer Presidente de la Izquierda en la historia de Colombia ? El progresismo se demuestra con hechos !», escribió Barreras desde su cuenta de X.

