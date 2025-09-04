Ir al contenido principal

Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la coalición del Pacto Histórico.

En la lista de ministros que saldrían del cargo se encuentran el de Trabajo, Antonio Sanguino, que pertenece a la Alianza Verde; el de las TIC, Julián Molina (Partido de la U) y Diana Marcela Morales (Partido Liberal).

El presidente de la república, Gustavo Petro, lanzó la advertencia previa a la elección, que si la elegida no era la hoy excandidata a la Corte Constitucional, Patricia Balanta, haría cambios en su gabinete ministerial.

“La elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, señaló el primer mandatario el pasado lunes.

De confirmarse la salida de los tres ministros se reconfiguraría el gabinete del presidente Gustavo Petro que hoy completa más de cambios en los tres años de gobierno.

