Un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe indica que el estado de salud del senador del Centro Democrático se complicó muchísimo más.

«El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución», dice el parte médico.

El persona médico que atiende al congresista reitera la condición crítica de Uribe Turbay. El pronóstico es reservado.