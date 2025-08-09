Confidencial Noticias
Un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe indica que el estado de salud del senador del Centro Democrático se complicó muchísimo más.
«El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución», dice el parte médico.
El persona médico que atiende al congresista reitera la condición crítica de Uribe Turbay. El pronóstico es reservado.
Horacio José Serpa seguirá cantando el himno del Partido Liberal
El excongresista y excandadito a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa Moncada, hijo del fallecido exministro y exgobernador del Santander, Horacio Serpa Uribe, inicia el camino para regresar a la política nacional buscando una curul en el Senado de…
Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al…
Cae uno de los cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’
Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare. La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue…
Gobierno si habría comprado votos de congresistas con dineros de la UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de…