Foto: Tomada de X

El Partido del Trabajo de Colombia -PTC extendió la invitación a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero a asumir una candidatura presidencial para que en nombre de esta organización política participe en la consulta del Pacto Amplio el próximo 8 de marzo.

Osorio participaría en el caso de que esposo, el exalcalde Quintero tome la decisión de retirarse, ante tanta dificultad que se ha presentado en torno a su nombre, además de garantizar la presencia a la mujer al interior de esta consulta.

«Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas; mujeres capaces de convocar a la ciudadanía con dignidad, empatía y firmeza. Su trayectoria pública, su talante y su capacidad de conectar con la gente representan justamente ese tipo de liderazgo que el país reclama», dice el texto con se le invita.

Hasta el momento Diana Osorio agradeció la invitación y pidió esperar a que se defina lo que pueda ocurrir con la precandidatura del exalcalde Quintero.

