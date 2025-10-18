Ir al contenido principal

Se avecina un nuevo cambio en la dirección de la Policía Nacional que supone un remezón en toda la cúpula de la institución en la recta final de Gobierno de Gustavo Petro.

En su reciente alocución el primer mandatario de los colombianos anunció la salida del actual director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana.

“La Policía va a cambiar, he pedido cambiar el director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente, el tema de Amalfi (Antioquia) lo he analizado, los muchachos que murieron de la Policía, daré un informe en otra ocasión”, dijo Petro durante su alocución televisada.

El general Triana es el tercer director de la Policía Nacional en el gobierno Petro. Sus antecesores fueron los generales, Henry Sanabria, quien fue reemplazado por William René Salamanca.

Se rumora la posibilidad de una mujer a la dirección de la Policía Nacional. Esta podría ser la brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez, quien ocupó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), además, estuvo al frente de Inspección General de la Policía y en la actualidad es agregada de Policía, en la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de España.

