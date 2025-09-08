Se complican las cosas para David Racero

Ir al contenido principal

El representante a la cámara, David Racero, está siendo investigado por el delito de concusión en la Corte Suprema de Justicia.

Racero tiene en su contra señalamientos por supuestamente exigir pagos de los sueldos de algunos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo en el máximo tribunal de justicia en Colombia.

La Corte investiga si es cierto que se efectuaron pagos de gastos de las tarjetas de crédito de Racero por parte de miembros de su UTL. Además, giros a familiares de Racero, incluido su padre y pagos hasta del mercado de su casa.

También se indaga si uno de sus miembros de su equipo administraba un fruver de propiedad de la familia del congresista, a pesar de recibir sueldo del Congreso de la República. David Racero insiste en su inocencia y asegura además que los dineros que recibió de sus funcionarios hacían parte de una serie de préstamos que según él, les hacía.

