Según Armando Benedetti, habría irregularidades en el fallo del CNE contra el Pacto Histórico

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que existen irregularidades en el fallo del Consejo Nacional Electoral – CNE, en contra del Pacto Histórico.

Benedettí señaló que uno de los magistrados del CNE se habría ausentado de la sala plena y votado de manera virtual sin justificación, a pesar de que el reglamento de la entidad establece que este tipo de votación requiere una motivación válida.

“El 26 de noviembre se votó la sanción al Pacto Histórico, el magistrado Álvaro Hernán Prada, no estaba en el país y hasta ahora no ha regresado. Él salió un día antes fuera de Bogotá y votó de forma virtual, pero en el reglamento del Consejo Nacional Electoral dice que para votar virtual debe tener una motivación, y esta no está por ningún lado”, dijo el ministro.

Nota recomendada: CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

Dice además que tiene información que indicarían que el magistrado permanece hasta 11 días por fuera del país o de la ciudad, lo que podría configurar abandono del cargo.

Confidencial Noticias

[email protected]
