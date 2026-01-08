Ir al contenido principal

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a su homólogo, Gustavo Petro, en su reciente llamada telefónica que «le habían dicho algo distinto», con respecto a las acusaciones de narcotráfico contra el mandatario y el Gobierno colombiano.

«El presidente Trump en la conversación siempre acepta que le habían dicho algo completamente diferente del presidente Petro y el tono siempre fue muy bueno», ha revelado el ministro del Interior en una entrevista para Caracol Radio.

Benedetti ha señalado que después del cruce de ataques y declaraciones entre ambos mandatarios y las amenazas de una posible intervención estadounidense, el Gobierno consideró importante establecer un «contacto directo» entre los dos porque entendían que «estaban engañando» a Trump en relación a la figura de Gustavo Petro.

Petro defendió el trabajo de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico

En ese sentido, ha contado que el presidente Petro le hizo saber al jefe de la Casa Blanca su historial en la lucha contra el narcotráfico amparándose en una serie de cifras que se recopilan en un trabajo de coordinación entre las fuerzas colombianas y los propios servicios de Inteligencia estadounidenses.

Benedetti también ha revelado que durante la conversación se habló de «darle duro» a las posiciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, no así de la posibilidad de que Trump retire de la lista de sanciones tanto su nombre como el del presidente Petro.

A finales de octubre de 2025, en medio del empeoramiento de las relaciones entre Washington y Bogotá, Trump incluyó a Petro y a su círculo más cercano, entre ellos la primera dama –de quien lleva separado varios años–, así como a Benedetti en la llamada lista ‘Clinton’ por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Después de esta conversación telefónica, y con la invitación a Petro para verse con Trump en Estados Unidos, por el momento parece que se calman los ánimos tras la escalada que provocó el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en medio de las amenazas de Washington de intervenir en otros países de la región.

Nota recomendada: ¿De qué hablaron Gustavo Petro y Donald Trump durante su conversación telefónica?





Europa Press

