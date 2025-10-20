La osteoporosis es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, debilitando los huesos y aumentando el riesgo de fracturas. Solo en España se producen 782 fracturas de hueso por fragilidad al día.

Esta patología afecta desproporcionadamente a las mujeres, especialmente después de la menopausia, debido a los cambios hormonales. La OMS estima que la prevalencia es del 30% en mujeres y puede ascender al 50% en mayores de 70 años. En hombres mayores de 50 años, la prevalencia es del 8%.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Osteoporosis, el 20 de octubre, desde el Servicio de Actividades Preventivas de Riesgos Laborales de la mutua Umivale Activa han preparado una campaña informativa y de buenas prácticas preventivas poniendo el foco en los factores de riesgo modificables. El material de la misma ya se puede consultar y descargar en el apartado Prevención de enfermedades, dentro de Programa empresa sana.

¿Qué es la osteoporosis y por qué es importante?

Nuestros huesos son estructuras dinámicas, diseñadas para darnos soporte, proteger nuestros órganos vitales y permitirnos movernos. Constantemente se están renovando: mientras se crea hueso nuevo, el antiguo se destruye.

La osteoporosis aparece cuando este equilibrio se rompe y el cuerpo reabsorbe más hueso del que produce. Esto lleva a una pérdida de densidad mineral ósea, haciendo que los huesos se vuelvan menos resistentes y más frágiles. El resultado: un mayor riesgo de sufrir una fractura, incluso por un golpe o caída leve.

Una enfermedad silenciosa: ¿Cómo se detecta?

Uno de los mayores desafíos de la osteoporosis es que no suele presentar síntomas apreciables hasta que es demasiado tarde. Por ello, es crucial adoptar medidas preventivas, especialmente si tienes factores de riesgo.

Generalmente, la enfermedad se detecta tras una o varias fracturas, que pueden ser causadas por caídas, golpes o incluso movimientos bruscos cotidianos. Las zonas más afectadas suelen ser la cadera, la columna y las muñecas.

Factores de riesgo modificables y no modificables

Existen factores que influyen en nuestra probabilidad de desarrollar osteoporosis. Los que no se pueden prevenir o no modificables son aquellos sobre los que no podemos actuar, como la edad, los antecedentes familiares, el padecimiento de otras enfermedades (como intolerancia a la lactosa o malabsorción) y el consumo de ciertos fármacos (como los glucocorticoides).

Sobre los que sí que podemos actuar son los factores de riesgo modificables. Estos incluyen nuestros hábitos de vida y la posibilidad de realizar cambios para fortalecer nuestros huesos.

La buena noticia es que hay mucho que podemos hacer para prevenir y manejar la osteoporosis.

Alimentación adecuada: Una dieta rica en calcio, proteínas y vitamina D es esencial. Además, modera el consumo de sodio. Son fuente de calcio la leche y derivados, el pescado y la carne y las legumbres, las verduras y frutos secos. Práctica deportiva regular: El ejercicio físico y de fuerza ayuda a la mineralización ósea. Actividades como nadar, pilates, bailar o subir escaleras son excelentes opciones. Mejora del estilo de vida: ¡Deja de fumar! El tabaco es un hábito muy perjudicial, especialmente para las mujeres, ya que actúa contra las hormonas femeninas, aumentando el riesgo de osteoporosis. Minimizar ciertas bebidas: Evita o reduce el consumo de alcohol y café en exceso. Una ingesta elevada puede hacer que el calcio se pierda en grandes cantidades a través de la orina. Baños de sol moderados: Exponerse al sol de forma moderada (10-15 minutos diarios) es vital, ya que la vitamina D producida en la piel es esencial para la absorción de calcio. Evitar el riesgo de fracturas: Prevenir caídas es clave. Utiliza pasamanos y barandillas en escaleras, ajusta correctamente los cordones de tus zapatillas. Si es necesario, no dudes en usar dispositivos de apoyo como andadores o bastones.

