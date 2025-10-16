Ir al contenido principal

El Senado de la República aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación acogiendo el texto de 91 artículos que aprobó la Cámara de Representantes.

El texto aprobado cuenta con un monto de 546,9 billones de pesos de pesos colombianos, que incluye 358 billones de pesos destinados a gastos de funcionamiento; 100 billones en servicio a la deuda y 88,4 billones para temas de inversión.

La votación en la plenaria del Senado de la República para acoger el texto aprobado por la Cámara de Representantes, fue de 57 votos a favor del Si y 27 por el No.

No faltaron las discusiones y manifestaciones en contra de la decisión, como la del senador del Centro Democrático, Esteban Quintero.

Nota recomendada: Tribunal Superior de Bogotá dio hora y fecha para dar a conocer su decisión sobre el caso judicial de Álvaro Uribe.

“Pretenden que nosotros en una hora, o en media hora, analicemos el presupuesto de cada una de las regiones de Colombia y, además de eso, pretenden que nosotros, también en una hora, analicemos lo que votó la Cámara de Representantes, sin ni siquiera votar las proposiciones”, dijo el congresista opositor.

De inmediato vino la réplica del presidente del Senado, Lidio García, quien respondió que durante la discusión se dieron todas las garantías.

«No se lo admito a ninguno, porque no es así (…). Yo no estoy a favor ni en contra de nadie aquí, pero sí voy a hacer respetar la presidencia que estoy ejerciendo”, señaló.

