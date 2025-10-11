El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales.

Según Asthon de este tipo de alianzas hizo parte el senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, el empresario Julio Gerlein, políticos como David Char Navas, quienes, según Ashton, habrían tenido acercamientos indirectos con las AUC.

«Ayudábamos a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaron financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz con la Alcaldía de Barranquilla. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en los demás municipios”, dijo Asthon en su declaración ante el tribunal de justicia transicional.

También mencionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien aseguró, fue quien mayor apoyo brindó en la discusión la Ley de Justicia y Paz, para que fuera beneficiosa para las AUC.

“Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal», afirmó.

Al respecto, en entrevista para la Wradio, el senador Efraín Cepeda, negó cualquier vínculo con el paramilitarismo en Colombia.

«Jamás he tenido acercamiento con ninguno. Las luchas que he dado desde el Senado han despertado el odio de quienes quieren destruir las instituciones”, dijo.

