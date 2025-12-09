Sergio Fajardo les dice No a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda

El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a través de un video publicado en redes sociales, descartó la posibilidad de unir su aspiración o de adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Fajardo reiteró su intención de avanzar a la primera vuelta con su propuesta de centro, sin tener que ir hacia alguno de los extremos de la política, que según el, Colombia requiere superar.

Sergio Fajardo dejó claro que no aceptará la invitación que en ocasiones anteriores le ha extendido el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, para que más adelante se una al proyecto de la centro derecha en donde estarían además de la candidata que resulte elegida de la encuesta del Centro Democrático, personajes como Vicky Dávila, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

También rechazó la posibilidad de unir sus propósitos con la del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro.