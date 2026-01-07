Ir al contenido principal

Colombia vivió este 7 de enero un día bastante agitado en materia diplomática en medio de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro exigiendo el respeto por la soberanía nacional y latinoamericana, en medio de la intervención de EE.UU. a Venezuela, así como también la inesperada conversación de Petro con Donald Trump, luego de un fuerte cruce de comentarios, de lado y lado.

Aunque inicialmente fue el jefe de estado norteamericano quien confirmó el diálogo telefónico, posteriormente el presidente Petro, en el marco de su discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, entregó mayores detalles del diálogo y reveló, entre otras cosas, que tras la llamada tuvo que cambiar su discurso, según él bastante fuerte, por otro tras compartir impresiones directamente con Trump.

«Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Me demoré en llegar aquí porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Me dejó hablar, yo traté de no hablar tanto pero me queda de pa’ arriba», señaló.

Según agregó el mandatario colombiano, el logro más importante de la charla fue el restablecimiento de las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes, lo cual según explicó ayudará a un mejor entendimiento y evitar posibles conflictos.

Nota relacionada: ¿De qué hablaron Gustavo Petro y Donald Trump durante su conversación telefónica?

«Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia, hasta mi abuelo, nacido en San Pelayo – Córdoba, en 1898, hasta él lo sabía. Si no se habla nos fregamos, nos matamos entre nosotros mismos. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos», aseguró.

Además de bajar las tensiones diplomáticas, entre las cuales incluso se habló de la posibilidad de un operativo similar al adelantado por EE.UU. en Venezuela, ahora en Colombia, la conversación también dejó la confirmación de un próximo encuentro, en el futuro cercano, entre Donald Trump y Petro, en la Casa Blanca. Una cita confirmada por el mandatario estadounidense.

