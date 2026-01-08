El director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo en contra de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por supuesto acoso laboral.

«Sus insinuaciones y declaraciones públicas y privadas han buscado menoscabar mi reputación y obstaculizar mi labor, en desmedro del interés de los colombianos. Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior pero particularmente inaceptable en nuestro gobierno que con compromiso defiende los derechos de los trabajadores», escribió el funcionario en su cuenta en la red social x.

Carrillo sostiene un enfrentamiento con la funcionaria de la Presidencia de la República, a quien señala de cumplir órdenes del ministro del Interior, Armando Benedetti, para según el, «sacarlo del cargo».

