El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una pronta definición sobre el trámite de la personería jurídica para el Pacto Histórico, con el fin de que haya claridad en la realización de la consulta de las fuerzas políticas de izquierda, programada para el próximo 26 de octubre.

El jefe del Ministerio Público hizo esta petición luego de sostener una reunión con algunos integrantes del Pacto Histórico, el registrador nacional, Hernán Penagos, y personal del Consejo Nacional Electoral.

Una de las asistentes a la reunión fue la senadora de la Colombia Humana, María José Pizarro, quien afirmó que, a pesar de no haber recibido una respuesta clara por parte del Consejo Nacional Electoral, los integrantes de la coalición del Pacto Histórico participarán en la consulta.

“Nos vamos nuevamente sin una respuesta de fondo frente a esa pregunta, lo que sí tenemos claro es que la consulta del 26 de octubre sigue adelante y todos los colombianos están convocados“ , afirmó.