El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una pronta definición sobre el trámite de la personería jurídica para el Pacto Histórico, con el fin de que haya claridad en la realización de la consulta de las fuerzas políticas de izquierda, programada para el próximo 26 de octubre.

El jefe del Ministerio Público hizo esta petición luego de sostener una reunión con algunos integrantes del Pacto Histórico, el registrador nacional, Hernán Penagos, y personal del Consejo Nacional Electoral.

Una de las asistentes a la reunión fue la senadora de la Colombia Humana, María José Pizarro, quien afirmó que, a pesar de no haber recibido una respuesta clara por parte del Consejo Nacional Electoral, los integrantes de la coalición del Pacto Histórico participarán en la consulta.

“Nos vamos nuevamente sin una respuesta de fondo frente a esa pregunta, lo que sí tenemos claro es que la consulta del 26 de octubre sigue adelante y todos los colombianos están convocados“ , afirmó.

Corte Constitucional ordena a Gustavo Petro retractarse por la frase «muñecas de la mafia»

La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de su afirmación de «muñecas de la mafia», cuando en una de sus declaraciones hizo referencia a las periodistas en Colombia. «Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los…
«O se va Lizcano o me voy yo»: Jairo Clopatofsky

El precandidato presidencial y exministro del Deporte, Jairo Clopatosfky, confirmó su retiro de la coalición Alma, luego de enterarse del ingreso al grupo de preaspirantes del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. En entrevista para la FM, Clopatosfky…
Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos

El Gobierno de Colombia llamó a consultas al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusase a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser «un líder del narcotráfico» y…
Seis consejos para prevenir la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, debilitando los huesos y aumentando el riesgo de fracturas. Solo en España se producen 782 fracturas de hueso por fragilidad al día. Esta patología afecta…
La respuesta de Petro a Donald Trump

El presidente, Gustavo Petro, ha respondido a la decisión de Donald Trump de cortar la ayuda al país por su pasividad en la lucha contra el narcotráfico que el presidente de EEUU vive engañado por «sus logias y sus asesores» antes de asegurar a Washington…
