De acuerdo con los resultados de la encuesta contratada por la Alianza Verde para decidir quien debería encabezar la lista al Senado, el senador Jota Pe Hernández cuenta con mayor respaldo al interior del partido.

El estudio le da a Jota Pe Hernández el primer lugar con 21.8% de intención de voto; el segundo lugar lo ocupa la senadora Angélica Lozano con 14.9 %; el tercer lugar es para Ariel Ávila con 12.4 %.

Las cosas no son fáciles para las directivas de la Alianza Verde, quienes deben tomar la decisión final, porque aunque no niegan la votación de Jota Pe Hernández, son conscientes de la resistencia que genera en el sector que apoya al presidente Gustavo Petro al interior del partido.

Ellos prefieren el nombre de Ariel Ávila en la cabeza de lista, quien al parecer, les genera tranquilidad a los petristas en las filas del Verde, a pesar de la resistencia de quienes sienten afectos por la candidata presidencial Claudia López. A estos últimos les gusta más el nombre de la senadora Angélica Lozano.

Otro nombre ha surgido en medio de esta fuerte pugna, y es el del hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien nunca se ha medido en una elección pero que contaría con toda la maquinaria del mandatario local. El nombre John Amaya aparece en la encuesta con un 5,3%

Hay también quienes reclaman el primer lugar en la lista al Senado para Andrea Padilla y también quienes consideran que la cabeza le corresponde a Fabián Díaz.

Nota relacionada: ¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?

La Alianza Verde no ha tomado decisión alguna, sin embargo, es claro que se vislumbra una fuerte discusión al interior de esta fuerza política, donde comúnmente es difícil que sus integrantes logren un acuerdo.

