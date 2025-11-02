La senadora Clara López reafirma su intención de participar en la contienda electoral por la presidencia de la república y dice que es necesario defender la soberanía nacional.

¿Sigue firme en su intención de participar en la campaña presidencial?

Clara López: Estoy decidida a hacerlo. Estábamos esperando la decisión del Pacto Histórico, y vamos a participar desde Unitarios con mi candidatura.

¿Cree que vale la pena insistir en un país que parece haber perdido el rumbo?

Clara López: Este país está en pleno ejercicio de su optimización, con una visión limpia y seria de una seguridad que permita el desarrollo económico y social. Si algo ha hecho Gustavo Petro es cambiar el pensamiento de que las reformas sociales son costos y no derechos. Colombia tiene dificultades, pero no me cabe la menor duda de que saldrá adelante.

Si usted es elegida candidata del Frente Amplio, ¿aceptaría el apoyo de Roy Barreras y de Armando Benedetti?

Clara López: Roy Barreras va a estar en el Frente Amplio, y necesitamos todo el apoyo posible para conseguir un respaldo más amplio. Por eso espero recoger el apoyo de sectores moderados del liberalismo y del conservatismo. Debemos buscar un acuerdo que nos permita gobernar con consenso y diálogo abierto.

¿Incluyendo a Armando Benedetti?

Clara López: No sé si él nos vaya a apoyar. Ya veremos.

El senador Iván Cepeda entró en la campaña presidencial y muy posiblemente compita con usted en la consulta de marzo del Frente Amplio. Si él gana, ¿ustedes están dispuestos a ponerse la camiseta y apoyarlo?

Clara López: En Unitarios tenemos toda la intención de acudir al Frente Amplio para que, entre todos, podamos elegir una candidatura unificada de los sectores que apoyamos las políticas progresistas en Colombia. Tenemos que ir todos con el compromiso de apoyar al que gane la consulta.

¿Hace bien el senador Iván Cepeda en no contestar a los ataques de sus opositores, que tratan de vincularlo desde las redes sociales con la ilegalidad?

Clara López: Por supuesto que hace bien. La deliberación democrática excluye el insulto y la estigmatización. En Colombia, desde que empezó la campaña anticomunista de la Guerra Fría, se trató de ilegalizar la inconformidad social y política señalando a todo el que representara una posición en favor de los pobres. En una democracia, pensar distinto no es un delito.

¿Le preocupa que la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton pueda golpear la economía de nuestro país?

Clara López: Hay un asunto más importante que el económico, y es la soberanía nacional. Es un tema que debemos debatir de manera seria, porque a quienes se han agachado ante Donald Trump no les ha ido mejor en materia de aranceles. Le cito un ejemplo: el presidente Milei en Argentina.

Pensar que, por ser complacientes con Donald Trump, se van a escapar de los aranceles me parece un poco mitológico. Soy partidaria de defender la soberanía nacional, porque no se puede permitir que un gobierno extranjero nos venga a decir cómo debemos llevar nuestra política interna.

