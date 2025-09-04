Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez

La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro.

Al ser este un requisito indispensable para obtener el título profesional, este no tendría ninguna validez, según lo ha explicado expertos en educación superior.

Al respecto, la representante a la cámara, Jennifer Pedraza, anunció una demanda contra Guerrero por presentar un título profesional sin ninguna validez para aplicar a un cargo público.

«Esto es tan descarado que esta señora Juliana Guerrero esta mañana amaneció amenazándome con denunciarme en la Corte Suprema de Justicia por hacer mi labor de control político y por sacar todas estas denuncias a la luz».

Pedraza agregó: «soy yo, quien la va a denunciar a usted en Fiscalía por falsedad en documento público«.

Nota recomendada: CNE deja sin voz ni voto a los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda











