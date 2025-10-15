El Tribunal Superior de Bogotá citó a las partes interesadas en el proceso judicial que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por falsos testigos por el que ya fue juzgado en primera instancia, para leer la decisión en segunda instancia.

La cita será el el próximo 21 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana donde se dará lectura a la decisión tomada por los tres magistrados que revisaron la decisión de la jueza Sandra Heredia.

En el cualquiera de los casos en que se de la sentencia (absolutoria o condenatoria), el proceso irá a casación en la Corte Suprema de Justicia, quien tomará la decisión final.

En el caso de que el Tribunal Superior de Bogotá absuelva al exmandatario, quienes conforman el equipo de personas interesadas en que se le condene apelarán ante la Corte Suprema de Justicia y lo propio harán quienes integran la defensa de Uribe.