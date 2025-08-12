Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Unión Europa ha expresado este martes sus condolencias por la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña a las afueras de Bogotá, al tiempo que ha pedido rendición de cuentas por este asesinato y que los actores políticos en Colombia rechacen la polarización política.

«La UE expresa su más sentido pésame y solidaridad a la familia y seres queridos del senador Miguel Uribe Turbay y al pueblo de Colombia», ha indicado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado.

En el mismo, subraya que las autoridades colombianas deben seguir con el trabajo para identificar y llevar a la justicia a los responsables del atentando del pasado mes de junio, así como reforzar la seguridad de todos los candidatos y figuras públicas de cara a las elecciones previstas para 2026.

«Hacemos un llamamiento a que todos los actores políticos y públicos del país rechacen la polarización política y el discurso de odio», ha indicado la diplomacia europea, al tiempo que reitera su compromiso con la paz y la lucha contra el crimen organizado en Colombia.

Uribe fue tiroteado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña. Entonces salió gravemente herido tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, y se encontraba hospitalizado desde entonces.

La Fiscalía confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado. Varias personas fueron detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fiscalía eleva a Magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
La Fiscalía General de la Nación, elevó al rango de Magnicidio el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El congresista murió luego de ser víctima de cuatro disparos por parte de un menor de edad en la localidad de Fontibón de Bogotá. Nota…
Siga leyendo

Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

| Confidencial Noticias | ,
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Siga leyendo

Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

| Europa Press | ,
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Siga leyendo

Murió el senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
Siga leyendo

El extraño apoyo de Petro a Maduro por la orden de Trump a militares de EE.UU. de acabar con carteles del narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la…
Siga leyendo