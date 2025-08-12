La Unión Europa ha expresado este martes sus condolencias por la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña a las afueras de Bogotá, al tiempo que ha pedido rendición de cuentas por este asesinato y que los actores políticos en Colombia rechacen la polarización política.

«La UE expresa su más sentido pésame y solidaridad a la familia y seres queridos del senador Miguel Uribe Turbay y al pueblo de Colombia», ha indicado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado.

En el mismo, subraya que las autoridades colombianas deben seguir con el trabajo para identificar y llevar a la justicia a los responsables del atentando del pasado mes de junio, así como reforzar la seguridad de todos los candidatos y figuras públicas de cara a las elecciones previstas para 2026.

«Hacemos un llamamiento a que todos los actores políticos y públicos del país rechacen la polarización política y el discurso de odio», ha indicado la diplomacia europea, al tiempo que reitera su compromiso con la paz y la lucha contra el crimen organizado en Colombia.

Uribe fue tiroteado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, durante un acto de campaña. Entonces salió gravemente herido tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, y se encontraba hospitalizado desde entonces.

La Fiscalía confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado. Varias personas fueron detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.