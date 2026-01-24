La senadora Paloma Valencia fue proclamada por el Centro Democrático como su candidata presidencial durante la Convención Nacional del partido.

En el evento intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó los logros de la candidata y pidió a toda la militancia del Centro Democrático a acompañarla y votar por ella.

Paloma Valencia agradeció el respaldo recibido y expresó que la gratitud hacia su partido, su familia, el presidente Uribe y los ciudadanos que han confiado en ella se convierte en

la fuerza que la impulsa a trabajar durante los próximos años por una Colombia grande, próspera y segura.

Al evento no fue invitado Iván Duque, primer y único presidente elegido a nombre del Centro Democrático, hecho que dejaría ver la ruptura entre el exmandatario y el uribismo.

