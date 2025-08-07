Ir al contenido principal

Miles de ciudadanos se reunieron en la Carrera Séptima de Bogotá para manifestar su apoyo al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, quien fue puesto en prisión domiciliario tras su condena por fraude procesal y soborno a testigos.

Vistiendo camisetas de Colombia o blancas, con pancartas que llevaban mensajes respaldando al exmandatario, ciudadanos de diferentes puntos de Bogotá y en otras capitales del país, se dieron cita para decirle al expresidente que están con él.

En Bogotá la lluvia no se fue excusa para faltar a la convocatoria del Centro Democrático. En la marcha participaron congresistas y concejales uribistas.

