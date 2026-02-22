En el arranque de este 2026, la campaña presidencial en Colombia ha abandonado los recintos cerrados para librar su batalla más cruda en el ecosistema digital. El sistema de salud, afectado por la incertidumbre de la reforma administrativa del Gobierno, se ha convertido en el principal motor de interacciones. Sin embargo, tras la salida de escena de los perfiles más técnicos del oficialismo, la narrativa ha quedado en manos de tres figuras, -según Gémini IA- que han sabido leer el pulso de las redes: Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila y Claudia López.

El debate ya no es estrictamente legislativo; es una amalgama de datos financieros, indignación emocional y pragmatismo regional. Estos son los tres marcos narrativos que dominaron la conversación durante el mes de enero.

1. Mauricio Cárdenas: La Aritmética como Resistencia

Mauricio Cárdenas se ha erigido como el «Fiscal» del sistema. Su estrategia en redes —especialmente a través de hilos pedagógicos en X y gráficos de alto impacto en Instagram— busca aterrizar la abstracción del déficit fiscal al bolsillo y a la farmacia del ciudadano común.

Cárdenas ha logrado lo que pocos políticos de centro consiguen: hacer que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se vuelva un tema de conversación masivo. Su mensaje es claro: en salud, la ideología no cura si las cuentas no cuadran. Apela a un votante que teme el desabastecimiento y valora la solvencia técnica por encima del discurso político.

2. Vicky Dávila aprovecha la indignación

En el otro extremo del espectro comunicativo se encuentra Vicky Dávila. Su campaña no se construye con celdas de Excel, sino con testimonios. Dávila ha transformado sus plataformas de TikTok y X en una suerte de defensoría del pueblo digital, en una especie de colección de denuncias de cirugías canceladas y medicamentos negados.

Su narrativa es visceral y directa. Al cuestionar frontalmente las intervenciones de la Superintendencia de Salud en las EPS, Dávila no solo informa, sino que moviliza el «voto de protesta». Durante enero, fue la figura con mayor volumen de reposts y comentarios en temas sanitarios, logrando vincular la crisis de atención con una narrativa de «incapacidad estatal». Para sus seguidores, ella no es solo una candidata; es la voz que grita lo que el paciente sufre en la sala de espera.

3. Claudia López: La Apuesta por lo «Ya Construido»

Finalmente, Claudia López se ha posicionado desde el pragmatismo de la gestión. Lejos de la frialdad de Cárdenas o el fuego de Dávila, López utiliza TikTok para proyectar una imagen de «gerente probada». Su estrategia se basa en el contraste: mostrar lo que funcionó en Bogotá durante su alcaldía frente a la incertidumbre actual.

Con su propuesta «Construir sobre lo construido», presentada en videos ágiles de 60 segundos, López busca capturar el centro político. Su enfoque reconoce la necesidad de ajustes en el sistema, pero rechaza de tajo la destrucción de la red de prestación privada. Es una narrativa diseñada para el elector moderado y joven que busca soluciones ejecutivas y teme que la reforma borre de un plumazo los avances de las últimas tres décadas.

Un Diagnóstico Reservado

El mes de enero deja una conclusión clara: la salud será el termómetro de la intención de voto. Mientras Cárdenas advierte sobre el colapso financiero, Dávila capitaliza el miedo al retroceso y López defiende la eficiencia regional. En esta carrera, el candidato que logre convencer al país de que tiene la «cura» para el sistema, no solo ganará seguidores, sino que probablemente tomará la delantera hacia la Casa de Nariño.

Artículo elaborado con IA

Nota recomendada: Vicky Dávila y Claudia López lideraron la interacción digital por la presidencia en enero, según la IA












