La competencia presidencial de 2026 en Colombia muestra un desplazamiento claro del escenario tradicional hacia el entorno digital. Más allá de encuestas o eventos presenciales, el volumen de interacción en redes sociales se ha convertido en un indicador relevante de visibilidad política.

En enero de 2026, el total de interacciones acumuladas por cinco precandidaturas superó los cuatro millones. Dentro de ese grupo, Vicky Dávila registró más de 1,5 millones de acciones (reacciones, comentarios y compartidos), concentrando aproximadamente el 38 % del total analizado.

Le siguieron Claudia López con cerca de un millón, y Abelardo de la Espriella con más de 860 mil. En un segundo nivel de volumen se ubicaron Iván Cepeda y Paloma Valencia, ambos alrededor de las 300 mil interacciones. Los tres primeros perfiles reunieron más del 80 % del total medido, lo que evidencia una alta concentración de atención digital.

El desempeño varía según plataforma. En Instagram, De la Espriella presenta una relación destacada entre publicaciones e interacción, apoyado en formatos audiovisuales de corta duración. En X, Valencia muestra mayor capacidad de activar conversación política, seguida por Dávila y Cepeda. En TikTok, la dinámica es diferente: perfiles como Santiago Botero, Camilo Romero, quien aun hacía parte de la competencia, y Sergio Fajardo registran mayor visibilidad relativa, en una red donde la viralización depende principalmente de retención de audiencia y circulación algorítmica.

Desde el punto de vista demográfico, Instagram y TikTok concentran mayor presencia de usuarios jóvenes, mientras X agrupa audiencias con mayor intensidad política. Facebook mantiene alcance amplio, aunque con menor crecimiento en segmentos juveniles.

Es importante precisar que la interacción digital no equivale a preferencia electoral. Estas métricas reflejan exposición y conversación pública, no intención de voto verificada. Sin embargo, la frecuencia de aparición en entornos digitales puede incidir en recordación de nombre, posicionamiento temático y visibilidad mediática.

En síntesis, el escenario digital funciona como un sistema de amplificación y segmentación política. La diferencia entre campañas no radica únicamente en el número total de seguidores, sino en la capacidad de generar interacción sostenida y adaptarse a las reglas específicas de cada plataforma. El desafío pendiente es determinar en qué medida esa presencia virtual se traducirá en resultados electorales efectivos.

Panorama digital de las figuras presidenciales en enero de 2026

El comportamiento en redes sociales durante enero evidencia que la competencia política en Colombia también se libra en el terreno de los algoritmos. La suma de interacciones en Instagram, X, Facebook, TikTok y YouTube muestra un escenario con alta concentración y diferencias marcadas entre aspirantes.

Liderazgo en volumen total

La mayor actividad digital la registró Vicky Dávila, con 1.527.151 interacciones, lo que equivale a cerca del 38 % del total acumulado por los cinco perfiles más activos del mes. Su ventaja es amplia: supera por más de medio millón de interacciones a Claudia López, quien ocupa el segundo lugar con 991.576 (aproximadamente 25 % del total).

En tercer lugar aparece Abelardo de la Espriella con 865.128 interacciones (21 %). Más atrás se ubican Iván Cepeda con 319.547 (8 %) y Paloma Valencia con 296.577 (7 %).

En conjunto, el top 5 supera los cuatro millones de interacciones en enero. Tres nombres concentran el 84 % de ese total, lo que revela un ecosistema digital altamente polarizado y dominado por pocas campañas.

Instagram: conexión emocional y narrativa visual

En Instagram el orden cambia. Allí encabeza De la Espriella, seguido por Dávila y Valencia. Esta red —de fuerte presencia entre usuarios jóvenes— favorece contenidos breves, visuales y con carga emocional. Más que el tamaño de la audiencia, resulta determinante la tasa de interacción por publicación. En este indicador, De la Espriella logró un desempeño por encima del promedio del grupo, impulsado por videos directos y mensajes simplificados.

X: conversación política en tiempo real

En X, espacio caracterizado por debate inmediato y confrontación ideológica, lidera Valencia, seguida por Dávila y Cepeda. Aunque la base de usuarios es menor que en otras plataformas, su impacto en la agenda pública es desproporcionado: lo que se posiciona allí suele escalar a medios tradicionales. El desempeño de Valencia sugiere una comunidad activa que no solo consume contenido, sino que lo amplifica.

TikTok: terreno clave para el voto joven

La dinámica cambia por completo en TikTok. En enero, el liderazgo fue para Santiago Botero, seguido por Camilo Romero y Sergio Fajardo. Aquí la lógica no depende tanto de seguidores acumulados como de la capacidad de retención y viralización. El formato breve y pedagógico, junto con narrativas ágiles, parece ser la fórmula que mejor conecta con audiencias entre 18 y 24 años.

Juventud, alcance y segmentación

Los patrones de consumo digital permiten identificar tendencias claras:

TikTok e Instagram concentran mayor presencia de usuarios entre 18 y 30 años.

X reúne perfiles más politizados y de mayor edad promedio.

Facebook mantiene cobertura amplia, pero con menor dinamismo en segmentos juveniles.

En ese contexto, un buen desempeño en plataformas visuales puede traducirse en mayor penetración entre votantes jóvenes, un segmento que ha ganado peso en procesos electorales recientes.

Interacciones versus intención de voto

Conviene matizar: interacción no equivale a respaldo electoral. Las métricas digitales reflejan visibilidad, capacidad de movilizar conversación y posicionamiento temático, pero no necesariamente intención de voto.

Sin embargo, la exposición constante fortalece recordación de nombre, influye en percepciones y condiciona la agenda mediática. En un entorno donde la política se consume cada vez más en pantallas, la presencia digital deja de ser complementaria y pasa a ser estratégica.

Un escenario definido por algoritmos

El balance de enero muestra liderazgos diferenciados:

Dávila domina en volumen global.

De la Espriella destaca en Instagram.

Valencia marca el ritmo del debate en X.

Botero sobresale en TikTok.

La contienda ya no se limita a plazas públicas ni a entrevistas extensas. Se disputa en métricas, formatos breves y capacidad de viralización. La incógnita de fondo no es quién acumula más “me gusta”, sino quién logrará transformar esa atención digital en respaldo efectivo cuando llegue el momento de votar.

