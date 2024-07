10 frases de bandas de rock en inglés que hicieron historia

Foto: Pixabay

El próximo 13 de julio y en conmemoración del histórico concierto Live Aid, realizado en 1985, se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha para recordar la influencia cultural del rock en el mundo y celebrar la música como una fuerza unificadora y transformadora. Y es que las letras de las canciones de rock, en definitiva, están llenas de frases icónicas que han dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva.

“El rock es un vehículo poderoso de expresión y transformación y varias de sus canciones se han convertido en himnos de generaciones. Sin embargo, la mayoría de las letras de rock más icónicas están escritas en inglés, con lo cual dominar este idioma abre una puerta de comprensión más profunda de este género musical, permitiendo apreciar no solo su música, sino también los mensajes, emociones y contextos culturales que los artistas desean transmitir, añadió David Moreno, Subdirector Académico de Ula Idiomas.

Por esto, para todos aquellos apasionados del rock, los profesores de la institución de enseñanza de inglés y francés Ula Idiomas, recopilaron algunas de las expresiones más famosas de este género musical acompañadas de sus significados:

All the small things true care, truth brings: es una de las frases más icónicas de la banda Blink 182, traduce todas las pequeñas cosas que realmente importan traen la verdad, haciendo referencia a que son los pequeños detalles los que más importan.

You can taste the bright lights, but you won’t get there for free: esta frase forma parte de la canción “Welcome to the jungle” de Guns n’ Roses, su traducción al español es puedes probar las luces brillantes, pero no las obtendrás gratis. Se refiere a que hay que cuidarse de las personas que ofrecen grandes oportunidades porque puede acabar mal.

We will rock you: se trata de una de las canciones más conocidas de la banda inglesa Queen y traduce “te vamos a sacudir”. Según Brian, guitarrista de la banda, este estribillo de la canción está inspirado en un arrullo de cuna checo, en el cual los padres les cantan a sus hijos que los van a “sacudir” para que puedan dormirse.

There’s nothing you can do that can’t be done: pertenece a la canción de los Beatles “All you need is love” y traduce no hay nada que puedas hacer que no se pueda hacer, refiriéndose a que ninguna persona tiene derecho a prohibirle a otra algo que desea realizar.

With the lights out, it’s less dangerous: pertenece a una de las canciones más conocidas de Nirvana, “Smells like teen spirit”, traduce con las luces apagadas es menos peligroso. El mensaje de esta frase se refiere a que, al no estar del todo consciente de sus actos, una persona puede hacer cosas que de otra manera tendría miedo de hacer.

I got soul, but I’m not a soldier: esta es una expresión emblemática de la banda The Killers y forma parte de la canción “All these things that i’ve done”. La frase traduce tengo alma, pero no soy un soldado y evidencia la falta de lucha que tienen varias para conseguir lo que desean en sus vidas.

People try to put us down just because we get around: pertenece a una de las canciones más conocidas de The Who, “My generation”, la frase traduce la gente intenta menospreciarnos solo porque nos movemos. El mensaje de esta frase se refiere a que nunca hay que dejar que los comentarios de las demás personas modifiquen las formas en las que cada quien vive.

Times are hard when things have got no meaning: se trata de una frase de la canción “Stand by me” de Oasis y traduce que los tiempos son difíciles cuando las cosas no tienen sentido.

Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends: es sin duda una de las frases más icónicas de la banda Green Day y la cual forma parte de la canción “Wake me up when september ends”. La frase traduce el verano vino y se fue, la inocencia no puede durar, despiértame cuando se acabe septiembre. Quiere decir que hay que disfrutar los momentos de juventud porque la vida pasa rápido y con la adultez llegan las obligaciones.

We are all just prisoners here of our own device: la frase hace parte de la canción Hotel California de la banda Eagles y traduce todos somos prisioneros aquí de nuestro propio ingenio. En otras palabras, la expresión se refiere a que todas las personas son en realidad prisioneras de sus propios actos, nadie fue engañado para estar donde está y si lo fue, el engaño se lo hace cada quien a sí mismo producto de sus propias decisiones. Es así como el aprendizaje de un segundo idioma se transforma entonces en algo que les permite a las personas lograr una comprensión mayor de varios aspectos del mundo que los rodea. Junto a Ula Idiomas, una institución con más de 11 años de experiencia a nivel nacional e internacional, las personas aprenden y se certifican en inglés y francés, con métodos de enseñanza que incentivan de forma lúdica, entretenida y eficaz el dominio de estos idiomas en cualquier contexto, ya sea para el trabajo, el día a día con amigos, eventos culturales y musicales, entre otros, abriendo así puertas infinitas. Si desea aprender un segundo idioma o reforzar su nivel, visite: https://ulaidiomas.edu.co/