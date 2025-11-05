Ir al contenido principal

El certamen Miss Universe 2025, que se celebra en Tailandia, se ha visto envuelto en una polémica que amenaza con opacar la gala principal. Durante una reunión oficial entre las delegadas, un video que circula en redes muestra al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil —director regional del concurso en Asia y Oceanía— reprendiendo públicamente a la representante de México, Fátima Bosch, por supuestamente no participar en una sesión promocional. Según los registros, el empresario la llamó “cabeza hueca”, provocando una serie de reacciones en las redes sociales.

La delegación mexicana expresó su apoyo a Bosch, condenando el trato recibido y subrayando que ninguna mujer debería ser humillada o deslegitimada en un entorno que profesa el empoderamiento femenino.

Por su parte, la Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con los valores de respeto y dignidad hacia las concursantes, y anunció que las funciones de Itsaragrisil serán “limitadas o inexistentes” durante el resto del certamen mientras se investiga lo sucedido.

El episodio ha levantado un debate más amplio sobre la transparencia, la profesionalidad y la coherencia del certamen como plataforma de liderazgo femenino. Observadores señalan que eventos no oficiales de “votaciones” y dinámicas internas han sido foco de críticas en los últimos días, lo cual añade presión sobre la organización para demostrar que está a la altura de su lema.

Nawat Itsaragrisil publicó un video en vivo en el que pidió disculpas y explicó su versión de los hechos.

“Acepto que hoy no me siento bien. Hablo muy fuerte por tanta presión cada día. Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos. De hecho, pedí disculpas al resto de las chicas que estaban en esa habitación”, declaró.

