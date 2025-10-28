Las redes sociales se alborotaron cuando se supo del embarazo de una de las exintegrantes del grupo musical mexicano, RBD, también conocido como Rebelde.

Se trata de la actriz y cantante, Dulce María, quien interpretó el papel de Roberta en la telenovela mexicana Rebelde.

Dulce María compartió las primeras fotos embarazada a través de su cuenta de Instagram, dejando ver su vientre ligeramente abultado en donde es posible ver la silueta de los cambios en su cuerpo.

La publicación de la actriz, quien ya tiene una hija de cinco años generó diferentes reacciones de sus seguidores, quienes al parecer recuerdan a Dulce María como la adolescente de la telenovela Rebelde, que tuvo que soportar las adversidades de una chica de estrato medio que estudia en un colegio de jóvenes de clase alta.

“Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, explicó la artista para la revista Marie Claire.

