Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Las redes sociales se alborotaron cuando se supo del embarazo de una de las exintegrantes del grupo musical mexicano, RBD, también conocido como Rebelde.

Se trata de la actriz y cantante, Dulce María, quien interpretó el papel de Roberta en la telenovela mexicana Rebelde.

Dulce María compartió las primeras fotos embarazada a través de su cuenta de Instagram, dejando ver su vientre ligeramente abultado en donde es posible ver la silueta de los cambios en su cuerpo.

La publicación de la actriz, quien ya tiene una hija de cinco años generó diferentes reacciones de sus seguidores, quienes al parecer recuerdan a Dulce María como la adolescente de la telenovela Rebelde, que tuvo que soportar las adversidades de una chica de estrato medio que estudia en un colegio de jóvenes de clase alta.

“Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, explicó la artista para la revista Marie Claire.

Nota recomendada: Theatrón se prepara para su tradicional fiesta de Halloween

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias ‘El Viejo’, implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue capturado en la vereda Brisas del Güejar en Puerto Lleras (Meta). La detención se hizo en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por el crimen del senador y precandidato del Centro…
Siga leyendo

Las dudas del registrador por la recolección de firmas para la candidatura de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondiendo al anuncio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de darse a la tarea de recoger firmas para presentarse a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo de 2026, afirmó que es el Consejo Nacional…
Siga leyendo

Juez protege el buen nombre de Paloma Valencia y ordena a Petro retractarse

| Confidencial Noticias | , ,
El juez 46 Administrativo de Bogotá  ordenó al presidente de la república, Gustavo Petro, retractarse del señalamiento en contra de la senadora Paloma Valencia de supuestamente ser cómplice de los Falsos Positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe…
Siga leyendo

Las mayores votaciones para integrar la lista del Pacto Histórico al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
En la consulta de 26 de octubre no solo se definió el nombre del candidato presidencial del Pacto Histórico, que en este caso será el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, sino que además se decidió quienes son los 102 candidatos que…
Siga leyendo

Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral. Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una…
Siga leyendo