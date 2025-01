¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez?

Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron el pasado 26 de diciembre de 2024, que se tomarían “un tiempo”, lo que hizo pensar en una posible separación definitiva.

El 11 de enero, Jim, de 24 años, compartió un video en su cuenta de Instagram dando espacio a sus padres para que opinaran sobre su relación sentimental con su esposa, quien tiene 55 años de edad. En el video mencionaron que Alina había dejado un vacío económico en sus vidas:

“Nos compraba cosas, lo que nos hacía falta, nos hacía mercado, nos daba ropa. Para diciembre estuvo muy pendiente. (…) Nos había prometido una finquita en la playa para irnos a vivir”, declararon.

Estas afirmaciones generaron controversia en los seguidores del influencer los comentarios, una usuaria identificada como Michel cuestionó directamente a Jim: “Tú ni estudiaste, y tu esposa te mantiene. Mantenido.”

Ante esto, Jim respondió lo siguiente: “Yo sí estudié, hice mi formación académica y fui muy buen estudiante. Decir que ella me mantiene es absolutamente falso. Ella no me ha dado para el arriendo, ni para el mercado, ni para nada, eso me lo da mi mamá.”

Dijo además que tomaba una parte de la pensión de Alina para invertirla en ella misma: “En sus gustos, cuando la llevo a comer, le doy un regalo o la llevo de viaje.” Jim cerró su mensaje con un llamado al respeto: “Les pido que respeten”