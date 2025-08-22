La actriz colombiana, Amparo Grisales, señaló a través de su cuenta de X que inescrupulosos están utilizando su nombre para vender productos de belleza que prometen la eterna juventud y se anuncian como la solución efectiva para los problemas de tensión.

«No promuevo productos para la eterna juventud …. ni para la hipertensión…. ni para tanta basura de estafadores que usan INTELIGENCIA ARTIFICIAL para robar la imagen de los que hemos construido una imagen con trabajo y disciplina», escribió la artista y presentadora de reallities.

Grisales pide a los colombianos no creer en este tipo de publicidad porque pueden ser productos que no cuentan con los debidos permisos para ser comercializados.