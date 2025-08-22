Ir al contenido principal

La actriz colombiana, Amparo Grisales, señaló a través de su cuenta de X que inescrupulosos están utilizando su nombre para vender productos de belleza que prometen la eterna juventud y se anuncian como la solución efectiva para los problemas de tensión.

«No promuevo productos para la eterna juventud …. ni para la hipertensión…. ni para tanta basura de estafadores que usan INTELIGENCIA ARTIFICIAL para robar la imagen de los que hemos construido una imagen con trabajo y disciplina», escribió la artista y presentadora de reallities.

Grisales pide a los colombianos no creer en este tipo de publicidad porque pueden ser productos que no cuentan con los debidos permisos para ser comercializados.

Corte Suprema de Justicia llama a juicio al senador Carlos Abraham Jiménez

La Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, quien tiene proceso judicial abierto por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. El máximo tribunal de la justicia le…
ONU le exige a Colombia proteger a la población civil de los grupos criminales

Naciones Unidas ha pedido «frenar la violencia» y «propiciar la justicia» en Colombia tras la muerte de casi 20 personas en dos atentados registrados este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el Valle del Cauca, y en Amalfi,…
Clan del Golfo protagonizó ataque con dron a un helicóptero de la Policía

El director de la Policía, Mayor General Carlos Fernando Triana, aseguró que el ataque con dron a un helicóptero black hawk de la Policial Nacional que estaba en labores de extracción de un personal que se encontraba en zona rural de Amalfi, Antioquia, fue…
Corte Suprema de Justicia abre investigación a David Racero

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra del representante a la cámara por el Pacto Histórico, David Racero, para que responda ante el tribunal por el escándalo relacionado con la supuesta exigencia de dineros a su…
Nicaragua concede asilo a Carlos Ramón González y niega su extradición a Colombia

Las autoridades de Nicaragua han concedido este miércoles asilo político a Carlos Ramón González, quien fuera director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Gustavo Petro, rechazando así la solicitud de extradición de…
