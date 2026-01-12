Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La asociación La Llave Azul inaugura este jueves 15 de enero un nuevo año de proyecciones en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus con una sesión doble en torno al «trumpismo» y la cultura que explica su auge en Estados Unidos.

Coincidiendo con el quinto aniversario del asalto al Capitolio, se verá el documental inédito en Cantabria ‘Capitolio vs. Capitolio’ (2025), que reúne imágenes grabadas por los propios asaltantes, y ‘From My Cold Dead Hands’ (2024), elaborado a partir de material de Youtube subido por amantes de las armas. Ambos están dirigidos por Javier Horcajada.

La proyección, a las 20.00 horas, irá seguida de un coloquio online con el director, en el que, como en todas las proyecciones de La Llave Azul, el público podrá plantear sus preguntas y reflexiones sobre las películas.

La entrada tiene un precio de 3 euros y es gratuita para las personas socias de la asociación al presentar su carné en la taquilla de la Filmoteca.

La Llave Azul es una asociación cultural sin ánimo de lucro creada en 2014 gracias al impulso de Jesús Choya, y se dedicada a la difusión y promoción de la cultura cinematográfica en Cantabria.

Proyecta de manera periódica títulos no estrenados en la región, en colaboración con la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, junto con coloquios y conversaciones con los directores u otras personas implicadas en las producciones.

Nota recomendada: ¿Es verdad que Uribe ordenó a sus seguidores hacer llorar a la influencer María José Gómez?

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condenan a 22 años de cárcel a integrante de las disidencias por el crimen de 19 personas

| Confidencial Noticias | , ,
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair Valencia Solís, señalado integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara su responsabilidad en una serie de crímenes cometidos en zonas…
Siga leyendo

Centro Democrático desautoriza colecta de dinero para la campaña de Paloma Valencia

| Confidencial Noticias | , ,
En un comunicado divulgado en las redes sociales, el Centro Democrático desautorizó la instalación de vallas publicitarias y material de propaganda política en favor de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia. El partido uribista dejó claro…
Siga leyendo

Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos. Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la…
Siga leyendo

El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Siga leyendo

Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Siga leyendo