En su más reciente presentación en la ciudad de Barranquilla, el cantante de vallenatos, Silvestre Dangond vivió un momento desagradable que fue grabado en video por los asistentes y que se hizo viral en cuestión de minutos.

Uno de los asistentes al concierto, lanzo cerveza sobre el artistas mientras cantaba en la tarima. A pesar de lo desagradable que pudo ser el episodio, Silvestre Dangond, lo tomó con humor.