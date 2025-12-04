La cantante Paola Jara recibió cientos de críticas de sus seguidores en las redes sociales, quienes le reclamaron por no saber alzar en sus brazos a su bebé recién nacida.

Paola subió un video en las redes sociales, alzando a su niña, reposándola en su pecho y sosteniéndola con los brazos.

“Mis mejores parrandas este diciembre serán así y con estos cañonazos que sacó el papá sí que vamos a gozar esta Navidad”, escribió.

Aunque hubo quienes se unieron a la cantante en su felicidad, no faltó quienes encontraron motivos para criticarla, el primero de estos, fue el señalamiento de que la cantante no sabía cargarla y que tenía que estar pendiente de la cabecita.