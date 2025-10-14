El actor y cantante, Kevin Bury, compartió en su cuenta de la red social Instagram, las imágenes de su segundo bebé, recién nacido, al que llamó con el nombre Luka.

Kevin Bury interrumpió sus grabaciones para estar junto a su esposa, la actriz mexicana Michelle Olvera, en el momento del parto, proceso que vivió gustoso, a pesar de la angustia que suele generar en los padres que esperan el nacimiento de su hijo.

Luka nació en la ciudad de Cali, lugar donde Kevin tiene origen, lo mismo que su primer hijo, Iker, donde además vive feliz junto a su esposa compartiendo su alegría con su comunidad de seguidores a quienes mantiene informado del día a día de su trabajo como actor y cantante.

