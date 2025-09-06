Karol G cautivó el público asistente al juego entre Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, partido inaugural de la temporada 2025/26 de la NFL en territorio brasileño Arena Corinthians de São Paulo.

La cantante paisa apareció en el escenario durante el medio tiempo luciendo un atuendo compuesto por un sujetador decorado con dos piñas de apariencia realista y tirantes coloridos que complementan la prenda.

Nota recomendada: El cambio de look del hijo de Ricky Martín genera polémica en las redes

Karol G interpretó un repertorio compuesto por temas como Tropicoqueta; Bandida entrenada; Latina Foreva; Si antes te hubiera conocido; Un gatito me llamó, y Papasito.

Su presentación fue acompañada por más de 20 bailarines, luciendo prendas de diferentes colores y estilo, con show de luces que estuvo a la altura de las mejores presentaciones del mundo.