Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Europa Press |

Bad Bunny protagoniza el medio tiempo más latino en la historia del Super Bowl

Una semana después de convertirse en el primer ganador del Grammy al álbum del año con un disco íntegramente en español, «DeBÍ TiRAR Más FOTOS», el célebre artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido también el primer solista latino de habla hispana en encabezar el espectáculo del descanso de la Super Bowl –la final que enfrenta este domingo a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks como los dos mejores equipos de la liga de fútbol americano (NFL)– donde ha lanzado un mensaje de unidad en las Américas.

Benito Antonio Martínez Ocasio ha tomado el Levi’s Stadium, en Santa Clara, San Francisco, con un espectáculo cuyo decorado y vestuario ha evocado a los campos de caña de azúcar de Puerto Rico y en el que ha contado con la colaboración de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin, que ha interpretado la canción «Lo Que Le Pasó a Hawaii», del propio Bad Bunny.

El recientemente galardonado en los premios Grammy ha concluido su actuación con un mensaje de unidad, pidiendo en inglés que «Dios bendiga a América» y aludiendo a los países del norte, centro y sur del continente mientras múltiples bailarines ondeaban banderas a su alrededor.

Donald Trump dice que es una bofetada a los Estados Unidos

Su concierto, como cabía esperar por sus declaraciones anteriores, no ha sido del gusto del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien lo ha calificado como «uno de los peores de la historia».

«No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante», ha lamentado, afirmando que «es una bofetada» a Estados Unidos.

El magnate neoyorquino ha previsto que la actuación del reconocido artista puertorriqueño «recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos», pero será «porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real».

Donald Trump ya se había manifestado en anteriores ocasiones en contra de la elección de Bad Bunny, quien en la gala de entrega de los premios Grammy clamó «Fuera ICE» –en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y en una versión suavizada de lo expresado por las artistas estadounidenses Billie Eilish y Chappell Roan– y alegó: «No somos animales, somos humanos y americanos».

Nota recomendada: La respuesta de la Casa Blanca a las críticas de Bad Bunny

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Habla el general de la Policía señalado de fraguar complot en contra de Petro

| Confidencial Noticias | ,
Foto: El Pais.com.co El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, ha rechazado las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle «sustancias psicoactivas» en uno de sus vehículos oficiales…
Siga leyendo

¿Por qué David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella?

| Confidencial Noticias | , ,
David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal DMG, en compañía de la abogada Sondra Macollins presentó una denuncia disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y…
Siga leyendo

Gustavo Petro asegura que existía un complot para sabotear su cita con Donald Trump

| Confidencial Noticias | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha denunciado este martes haber sido víctima de un intento de atentar contra su integridad mientras viajaba en helicóptero en el municipio de Montería, en el norte del país, donde se ha celebrado un consejo de ministros, lo que…
Siga leyendo

Gustavo Petro está pensado en expedir una nueva emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro afirmó este martes que si la Corte Constitucional, en su autonomía e independencia, no aprueba la emergencia económica, se debe decretar otra. Durante su intervención en la segunda sesión del Consejo de Ministros que se reúne…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño reinicia su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Miguel Uribe Londoño retoma su candidatura presidencial, esta vez, con el aval del Partido Demócrata Colombiano. En medio del anunció lanzó dardos al Centro Democrático y a su líder político, el expresidente Álvaro Uribe, tras haber sido expulsado del…
Siga leyendo