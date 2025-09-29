El artista puertorriqueño, Bad Bunny, hará el show de 15 minutos del Super Bowl 2026 el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La NFL calificó la decisión como “emocionante y natural”, por la influencia global que ha logrado Bad Bunny y su capacidad para conectar géneros e idiomas. Jay-Z, socio estratégico de la liga para el espectáculo musical.

Esta será la segunda ocasión que Bad Bunny está en el Super Bowl. La primera vez lo hizo acompañando el show de Shakira en febrero de 2020m cuando la barranquillera realizó la presentación central junto a Jennifer López.