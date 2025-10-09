Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Luego de confirmarse la participación del cantante Bad Bunny en el próximo Súper Bowl LX de 2026, el artista lanzó un reto a los estadounidenses que lanzaron críticas por no ser gringo y por no cantar en inglés.

Bad Bunny les dijo que si quieren disfrutar de su show en el concierto deberán aprender y entender el español.

«Si quieren entender lo que dije, tienen cuatro meses para aprender». Horas más tarde, decenas de personas en TikTok compartieron su reto.

@cafeciudadano

«Tienen cuatro meses para aprender» 👀👇🏻 @Bad Bunny aprovechó su participación como invitado al popular programa Saturday Night Live (SNL)con un monólogo, mayormente en inglés, con sarcasmos asegurar que su participación en el Super Bowl “tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News”, además de declarar que su participación en el Super Bowl es un logro para todos los latinos y no solo dio un mensaje de unidos sino que también participó en varios sketchs, entre ellos, una adaptación de la famosa serie de comedia mexicana ‘El Chavo del Ocho’. . . . #badbunny #superbowlhalftimeshow #superbowl #sln #cafeciudadano

♬ sonido original – Café Ciudadano

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Siga leyendo

Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo

¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Siga leyendo

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo