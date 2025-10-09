Luego de confirmarse la participación del cantante Bad Bunny en el próximo Súper Bowl LX de 2026, el artista lanzó un reto a los estadounidenses que lanzaron críticas por no ser gringo y por no cantar en inglés.

Bad Bunny les dijo que si quieren disfrutar de su show en el concierto deberán aprender y entender el español.

«Si quieren entender lo que dije, tienen cuatro meses para aprender». Horas más tarde, decenas de personas en TikTok compartieron su reto.