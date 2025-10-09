Confidencial Noticias
Luego de confirmarse la participación del cantante Bad Bunny en el próximo Súper Bowl LX de 2026, el artista lanzó un reto a los estadounidenses que lanzaron críticas por no ser gringo y por no cantar en inglés.
Bad Bunny les dijo que si quieren disfrutar de su show en el concierto deberán aprender y entender el español.
«Si quieren entender lo que dije, tienen cuatro meses para aprender». Horas más tarde, decenas de personas en TikTok compartieron su reto.
PORTADA
Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…