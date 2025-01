“Bogotá es horrible”: Guarnizo

El creador de contenido, Juan Sebastián Guarnizo, en una de sus recientes transmisiones en vivo expresó su desdén por Bogotá dejando ver su desagrado por la capital del país.

“La gente sabe que yo tengo un odio grande por Bogotá. Bogotá es horrible. Bogotá es Ciudad Gótica: es gris, es peligrosa, pero no tiene a Batman”, sostuvo.

Las afirmaciones del influencer generaron una serie de los usuarios de redes sociales quienes expresaron su desacuerdo convirtiendolo en tendencia.

Las expresiones de Guarnizo encontraron respuesta en el director del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría, quien afirmó que Bogotá no necesita de Batman porque tiene a su gente a quienes calificó como “héroes”.

“Querido Juan Guarnizo, comparar a Bogotá con Ciudad Gótica nos inspira. Aquí no necesitamos a Batman, porque nuestros héroes son su gente, su arte y su cultura. Sabemos que detrás de lo ‘gris’ que ves, hay una ciudad vibrante, diversa y llena de historias que enamoran. Queremos invitarte a vivir Bogotá con otros ojos, descubrir su esencia y todo lo que la hace especial. ¿Te animas a conocer la Bogotá que aún no has visto?”.