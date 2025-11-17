Ir al contenido principal

El grupo pionero e innovador de la música latina Bomba Estéreo lanza su nuevo sencillo “La Samaria” junto al icónico artista Carlos Vives.

“La Samaria” fue producida por Carlos Vives y los integrantes de Bomba Estéreo, José Castillo y Andrés Leal y Casta. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Lewis Pickett (C. Tangana, CA7RIEL & Paco Amoroso).

La canción celebra a Santa Marta, ciudad natal tanto de Li Saumet de Bomba Estéreo como de Carlos Vives, en el cumpleaños número 500 de la ciudad más antigua de Colombia y un lugar místico al pie de la Sierra Nevada. El video musical, dirigido por Cristian Saumeth, refleja la energía vibrante de esta ciudad costera del Caribe.

“Esta canción significa mucho para mí porque es una canción de mi tierra, donde crecí, donde nací y me formé, y donde me convertí en la persona que soy”, comparte Li Saumet. “Es donde aprendí a conectar con la Sierra, con la gente, con las culturas de mi tierra. Es un lugar sagrado y por eso es importante para mí poder ofrecer esa energía en una canción. Invité a Carlos a colaborar porque él representa esa figura Samaria en la música y sentí que si iba a trabajar con alguien, tenía que ser él. Él comparte ese mismo amor por la tierra y esa misma conexión con la Sierra.”

“Compartir esta canción que celebra el espíritu samario con Bomba Estéreo me llena de alegría”, dice Carlos Vives. “Es una canción de unidad, orgullo y sentido de pertenencia a Santa Marta, que refleja la nostalgia que Li y yo sentimos cada vez que regresamos a casa.”

PORTADA

Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs. Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que…
”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000. Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000. Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que…
Defensoría confirma la muerte de seis menores de edad en bombardeos a las disidencias

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que…
Álvaro Uribe pide al Centro Democrático no hablar de Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro. El exmandatario y líder del Centro…
De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
