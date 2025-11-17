El grupo pionero e innovador de la música latina Bomba Estéreo lanza su nuevo sencillo “La Samaria” junto al icónico artista Carlos Vives.

“La Samaria” fue producida por Carlos Vives y los integrantes de Bomba Estéreo, José Castillo y Andrés Leal y Casta. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Lewis Pickett (C. Tangana, CA7RIEL & Paco Amoroso).

La canción celebra a Santa Marta, ciudad natal tanto de Li Saumet de Bomba Estéreo como de Carlos Vives, en el cumpleaños número 500 de la ciudad más antigua de Colombia y un lugar místico al pie de la Sierra Nevada. El video musical, dirigido por Cristian Saumeth, refleja la energía vibrante de esta ciudad costera del Caribe.

“Esta canción significa mucho para mí porque es una canción de mi tierra, donde crecí, donde nací y me formé, y donde me convertí en la persona que soy”, comparte Li Saumet. “Es donde aprendí a conectar con la Sierra, con la gente, con las culturas de mi tierra. Es un lugar sagrado y por eso es importante para mí poder ofrecer esa energía en una canción. Invité a Carlos a colaborar porque él representa esa figura Samaria en la música y sentí que si iba a trabajar con alguien, tenía que ser él. Él comparte ese mismo amor por la tierra y esa misma conexión con la Sierra.”

“Compartir esta canción que celebra el espíritu samario con Bomba Estéreo me llena de alegría”, dice Carlos Vives. “Es una canción de unidad, orgullo y sentido de pertenencia a Santa Marta, que refleja la nostalgia que Li y yo sentimos cada vez que regresamos a casa.”

Nota recomendada: Luisa Fernanda W llega a Disney