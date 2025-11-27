Ir al contenido principal

La colombiana Catalina Duque ganó el título de Miss Internacional, certamen de belleza celebrado en japón.

Catalina Duque Abreu se destacó desde el primer momento en el grupo de 70 representantes de diferentes países del mundo, superando la primera eliminatoria entre las 10 y después el de las cinco entre las que estaría la ganadora.

junto a la colombiana clasificaron en el grupo de las 5 finalistas estuvieron Filipinas, Indonesia, Bolivia, Zimbabwe  fueron las finalistas de este concurso.

Miss Universo recibe amenazas

Catalina Duque Abréu nació el 20 de septiembre de 1999 en Miami, Estados Unidos, aunque sus padres son antioqueños. Estudió Comunicación Social

