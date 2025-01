¿Cómo cumplir sus propósitos durante el 2025?

Con la llegada del 2025, muchas personas recibieron el nuevo año pensando en las metas que desean alcanzar. Sin embargo, cumplir con los propósitos no siempre es tarea fácil. Según un estudio de la Universidad de Scranton en Pennsylvania y el instituto Statistic Brain, solo el 8% de las personas logra concretar los objetivos que se plantea.

Si usted siente que podría formar parte del 92% restante que no lo consigue, no se preocupe. El momento de empezar es ahora, y con las estrategias adecuadas, sus metas no tienen por qué quedarse a mitad de camino.

Juan Carlos Torres Díaz, psicólogo adscrito a Colsanitas, comparte tres recomendaciones clave para hacer de sus propósitos una realidad:

Organice sus propósitos

La claridad es fundamental. Aunque la mente puede llenarse de ideas, es crucial ser específico: ¿Qué quiere lograr? ¿Cuándo lo hará? ¿Tiene los recursos necesarios? Llevar un registro le ayudará a medir su progreso.

“El error más común es intentar abarcar demasiado en poco tiempo”, señala el doctor Torres. “Debe fijar expectativas flexibles, ajustadas a su capacidad, condición y recursos personales”.

Valore las acciones diarias

El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Los pequeños pasos diarios son el camino hacia grandes resultados. Aquí algunos consejos:

Haga una lista de verificación diaria: Asegúrese de cumplir con lo planeado.

Identifique obstáculos: Reconozca las dificultades que enfrenta a diario y busque soluciones.

Trabaje en equipo: Encuentre personas que lo apoyen y motiven en su proceso.

Celebre los logros: Recompénsese por los avances, por pequeños que parezcan.

Utilice recordatorios visuales y auditivos

Motivarse constantemente es clave. Herramientas como alarmas con frases motivadoras, mapas de sueños o collages de imágenes pueden recordarle por qué vale la pena alcanzar sus metas.

“Es posible que algunas áreas de nuestra vida, como el trabajo, la estabilidad económica o el crecimiento emocional, parezcan más prioritarias que otras. Pero plantearnos metas nos ayuda a reconocer que somos más que lo que hacemos”, afirma el psicólogo Torres.

Cumplir propósitos no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece la autoestima y bienestar. Este 2025, organícese, avance paso a paso y mantenga su motivación. El año nuevo es una oportunidad para alcanzar lo que siempre ha deseado.