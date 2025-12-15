La gripe H3N2, una de las variantes del virus de la influenza A, se ha consolidado como una de las más frecuentes durante las temporadas de circulación viral. Su principal característica es la aparición brusca de síntomas, que suelen impactar de manera significativa en la rutina diaria de quienes la padecen.

Uno de los signos más comunes es la fiebre alta, que puede superar los 38 grados y presentarse de forma repentina. Este aumento de la temperatura corporal suele ir acompañado de escalofríos, malestar general y una marcada sensación de agotamiento. A diferencia de un resfrío común, el cuadro gripal se instala rápidamente y con mayor intensidad.

El dolor muscular y articular es otro de los síntomas distintivos. Muchas personas refieren molestias generalizadas en piernas, espalda y brazos, lo que dificulta incluso actividades simples. A esto se suma el dolor de cabeza persistente, que puede variar de moderado a intenso y contribuir al malestar general.

En el plano respiratorio, la gripe H3N2 provoca tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. Con el correr de los días, la tos puede intensificarse y generar mayor incomodidad. También pueden presentarse secreción nasal y estornudos, aunque estos últimos son más habituales en los resfríos que en los cuadros gripales.

El cansancio extremo es uno de los síntomas que más diferencia a la gripe de otras infecciones respiratorias leves. Incluso cuando la fiebre comienza a ceder, la sensación de fatiga puede prolongarse durante varios días. En niños y adultos mayores, el cuadro puede incluir además náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas gastrointestinales son menos frecuentes en adultos jóvenes.

La gripe H3N2 se transmite principalmente a través de las gotitas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar. También puede propagarse por el contacto con superficies contaminadas y el posterior contacto con la nariz, la boca o los ojos. Por ello, las medidas de higiene y prevención continúan siendo fundamentales para reducir el riesgo de contagio, especialmente durante los meses de mayor circulación del virus.