Shakira y Pique mientras fueron esposos compraron tres casas en la misma zona, bastante grandes con la idea que contaran amplios jardines, piscinas, un gimnasio, una sala de juegos, un estudio de grabación y terrazas con grandes vistas.

Este proceso de remodelación se interrumpió tras la ruptura del matrimonio por lo que decidieron venderlas, sin lograr un acuerdo en el precio. Mientras Piqué pide entre 6 y 10 millones de euros, Shakira considera que el precio es de 12 millones.

Esto ha generado mayores tensiones entre la expareja, y tiene a la persona encargada de la venta de los inmuebles contras las cuerdas.

Los seguidores de la cantante y el futbolista se preguntan si será igual a la hora de repartir las ganancias de las ventas, si logran ponerse de acuerdo en el precio de las casas.

