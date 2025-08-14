En candidato a la presidencia y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sorpresivamente apareció en el panel de aspirantes al primer cargo del país al que no estaba invitado, interrumpiendo y mostrando una bandera de Palestina.

Quintero subió al escenario en el momento en que hablaba el exministro, Mauricio Cárdenas, quien al verle se quedó en silencio.

De inmediato el público asistente al unísono rechifló y comenzó a gritar al exalcalde «ladrón fuera», «ladrón fuera».

El exsenador y exembajador, Roy Barreras, trató de calmar los ánimos pidiendo a los asistentes no prestar atención a Quintero, porque según el, el exalcalde solo quería llamar la atención.