Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En candidato a la presidencia y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sorpresivamente apareció en el panel de aspirantes al primer cargo del país al que no estaba invitado, interrumpiendo y mostrando una bandera de Palestina.

Quintero subió al escenario en el momento en que hablaba el exministro, Mauricio Cárdenas, quien al verle se quedó en silencio.

De inmediato el público asistente al unísono rechifló y comenzó a gritar al exalcalde «ladrón fuera», «ladrón fuera».

El exsenador y exembajador, Roy Barreras, trató de calmar los ánimos pidiendo a los asistentes no prestar atención a Quintero, porque según el, el exalcalde solo quería llamar la atención.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia dicto fallo condenatorio en contra del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El máximo tribunal de la justicia en Colombia encontró responsable al…
Siga leyendo

David Luna propone una candidatura única de centro derecha para enfrentar al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
De manera sorpresiva, el candidato presidencial, exministro y excongresista, David Luna, publicó un video en sus redes sociales invitando al resto de candidatos de la centro derecha a unir esfuerzos y decidir una sola candidatura que enfrente al Pacto…
Siga leyendo

Atentan contra el congresista Julio Cesar Triana y parte de su equipo de trabajo

| Confidencial Noticias | ,
El representante a la cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, denunció a través de su cuenta de X, que mientras se desplazaba por la vía que conduce al municipio de la Plata, Huila, su auto fue impactado con balas de fusil. «Hace pocos…
Siga leyendo

El sentido homenaje de María Claudia Tarazona a su esposo Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
María Claudia Tarazona, esposa del senador, Miguel Uribe Turbay, en medio de las honras fúnebres del senador asesinado por un joven sicario en la localidad de Fontibón de Bogotá, dedicó unas sentidas palabras a su compañero sentimental y pidió a los…
Siga leyendo

La razón por la que Gustavo Petro no asistió al funeral de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
Aunque se pensó que el presidente de la república, Gustavo Petro, asistiría a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, este no se hizo presente ni en el Capitolio Nacional en la cámara ardiente, ni en la misa en la Catedral Primada. Desde su…
Siga leyendo