En horas de la mañana se confirmó la muerte de Willie Colón, uno de los máximos exponentes en el mundo de la salsa. El cantautor murió a los 75 años.

El artista se encontraba hospitalizado en una clínica de la ciudad de New York – al parecer- por problemas respiratorios.

Willie Colón nació en 1950 en los Estados Unidos. Fue de ascendencia puertorriqueña. Desde muy joven se le conoció por su habilidad para interpretar el trombón, instrumento que mezcló con los distintos ritmos caribeños, afroamericanos y de la música urbana.

Formó junto al vocalista Héctor Lavoe una de las parejas más relevantes en la música latina de los años setenta, y está considerado uno de los pioneros en el desarrollo del auténtico movimiento salsero a finales de los años sesenta y principios de los setenta.

Creció en el distrito del Bronx, un hecho que marcaría gran parte de su trayectoria personal y artística, algo que plasmaba en la mayoría de sus letras con algo de rebeldía y trasgresión de las normas establecidas. Tras estudiar trompeta y clarinete, su admiración por Mon Rivera le llevó a decantarse por el trombón a los catorce años, y dos años después, en 1966, grabó su primer disco con el significativo título de El Malo.

Bajo el sello de Fania y junto a Héctor Lavoe grabó más de una docena de discos hasta 1975, entre los que destacaron Guisando, Cosa Nostra, El Juicio, Asaltos Navideños, y The Good, The Bad, The Ugly, Gitana, Celo, Cueste lo que cueste, El día de la Suerte, Talento en televisión, Calle luna calle Sol, y muchísimos temas musicales que lo convirtieron en todo un señor de la salsa.

