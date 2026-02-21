Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En horas de la mañana se confirmó la muerte de Willie Colón, uno de los máximos exponentes en el mundo de la salsa. El cantautor murió a los 75 años.

El artista se encontraba hospitalizado en una clínica de la ciudad de New York – al parecer- por problemas respiratorios.

Willie Colón nació en 1950 en los Estados Unidos. Fue de ascendencia puertorriqueña. Desde muy joven se le conoció por su habilidad para interpretar el trombón, instrumento que mezcló con los distintos ritmos caribeños, afroamericanos y de la música urbana.

Formó junto al vocalista Héctor Lavoe una de las parejas más relevantes en la música latina de los años setenta, y está considerado uno de los pioneros en el desarrollo del auténtico movimiento salsero a finales de los años sesenta y principios de los setenta.

Creció en el distrito del Bronx, un hecho que marcaría gran parte de su trayectoria personal y artística, algo que plasmaba en la mayoría de sus letras con algo de rebeldía y trasgresión de las normas establecidas. Tras estudiar trompeta y clarinete, su admiración por Mon Rivera le llevó a decantarse por el trombón a los catorce años, y dos años después, en 1966, grabó su primer disco con el significativo título de El Malo.

Bajo el sello de Fania y junto a Héctor Lavoe grabó más de una docena de discos hasta 1975, entre los que destacaron Guisando, Cosa Nostra, El Juicio, Asaltos Navideños, y The Good, The Bad, The Ugly, Gitana, Celo, Cueste lo que cueste, El día de la Suerte, Talento en televisión, Calle luna calle Sol, y muchísimos temas musicales que lo convirtieron en todo un señor de la salsa.

Nota recomendada: El Pacto de Silvestre Dangond y Manuel Turizo

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo García hace fuertes críticas al Partido Liberal

| Confidencial Noticias | , ,
En un fuerte pronunciamiento político, Gustavo García Figueroa, cabeza de lista al Senado por la coalición Frente Amplio Unitario, lanzó una crítica frontal contra el rumbo que ha tomado el Partido Liberal Colombiano bajo la dirección del expresidente César…
Siga leyendo

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Siga leyendo

Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Siga leyendo

Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Siga leyendo