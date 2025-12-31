Es un hecho, el periodista de entretenimiento y crítico de moda, Juan Carlos Giraldo, sale del grupo de presentadores del magazín de Canal Caracol, La Red.

El mismo Giraldo lo confirmó luego de grabar el último capítulo que tendrá emisión en el mes de enero, según lo confirmó el periodista.

Juan Carlos Giraldo acompañó el programa La Red durante más de dos años, junto a Carlos Giraldo, Carlos Vargas y Marilyn Méndez, haciendo críticas de moda y análisis e informes en temas de farándula y entretenimiento.

Nota recomendada: El nuevo look de Karol G