El cantante puertoriqueño Bad Bunny enfrenta una demanda en Puerto Rico por el presunto uso no autorizado de la voz de una mujer en dos de sus producciones musicales más conocidas.

La acción judicial fue interpuesta por Tainaly Y. Serrano Rivera, por la autorización de su voz sin previo consentimiento en las canciones “Solo de mí”, del álbum X 100PRE (2018), y “EoO”, incluida en DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025).

De acuerdo con Serrano, «Serrano cuando accedió a grabar el audio nunca se le explicó el propósito del mismo ni que sería utilizado con fines comerciales».

Si la acción legal prospera, Bad Bunny deberá indemnizar a la demandante con una suma cercana a los 16 millones de dólares.

