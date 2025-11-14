Confidencial Noticias
La entrega de los premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, sirivó como escenario para el apasionado beso entre el duo, Ca7riel & Paco Amoroso, ganador del premio a Mejor Canción Pop.
Los artistas agradecieron a su público y a sus fans por todo el cariño e inmediatamente procedieron a darse un amoroso beso aplaudido por todos los presentes.
Centro Democrático cancela encuesta para elección del candidato presidencial
Foto: @PalomaValenciaL El Centro Democrático anunció a través de un comunicado divulgado en las redes sociales la cancelación de la encuesta en la que elegiría su candidato presidencial. El partido uribista anunció que definirá en las próximas semanas…
Partido Liberal pelea con el Nuevo Liberalismo
El Partido Liberal interpuso una acción de tutela en el Consejo de Estado que será fallada por la Sección Quinta, en donde pide al Nuevo Liberalismo cambiar sus símbolos, previo a la inscripción de sus candidatos a Senado y Cámara. El liberalismo…
Cesar Julio Valencia es el nuevo ministro de Justicia
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. El nuevo ministro reemplaza a Eduardo Montealegre quien salió en medio de una fuerte pelea con el ministro del…
Policía desarticula red transnacional de narcotráfico
La operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) y INTERPOL, la Policía Nacional permitió la captura de de dos ciudadanos británicos requeridos mediante Notificación Roja de INTERPOL, emitida por una corte de Birmingham (Inglaterra). …
Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados
El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados. “El crucifijo no es un…