La entrega de los premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, sirivó como escenario para el apasionado beso entre el duo, Ca7riel & Paco Amoroso, ganador del premio a Mejor Canción Pop.

Los artistas agradecieron a su público y a sus fans por todo el cariño e inmediatamente procedieron a darse un amoroso beso aplaudido por todos los presentes.